İbrahim Tatlıses’in Kardeşi Müzik Kariyerinde Zorluklar Yaşıyor

İBRAHİM VE HÜSEYİN TATLI ARASINDAKİ MÜZİKAL BEĞENİLER

İbrahim Tatlıses ve kardeşi Hüseyin Tatlı arasındaki müzikal ilişki, yıllardır dedikodulara sahne oluyor. Hüseyin Tatlı, abisinin engellemeleri nedeniyle müzik kariyerinde istediği çıkışı bir türlü yakalayamadığını ifade ediyor. Bu hafta, Magazin Bahane programında, Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, bu durumu ve Hüseyin Tatlı’nın kariyerini nasıl etkilediğini derinlemesine ele aldı.

EĞİTİM GÖREN HÜSEYİN TATLI’NIN GEÇMİŞİ

Hakan Solaker, İbrahim Tatlıses’in müzik dünyasındaki baskın konumunu ve bunun Hüseyin Tatlı’nın kariyerine etkilerini vurguladı. Solaker, 1995 yılında Bodrum’daki otel açılışında Hüseyin Tatlı’yı dinlediğini ve o dönemde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ancak İbrahim Tatlıses’in kardeşine yeterince destek veremediğine dikkat çekti. Solaker, “Hüseyin Tatlı’nın sesi İbrahim Tatlıses’e çok benziyor ve o da çok yetenekli, ancak abisi onu desteklemekten kaçındı” dedi.

Programda, Hüseyin Tatlı’nın müzik kariyerindeki uzun süreli sıkıntılara da değinildi. Solaker, İbrahim Tatlıses’in “veliaht” olarak gördüğü isimleri her zaman yanlış seçtiğini ve Hüseyin Tatlı’nın bu süreçten en çok etkilenen isimlerden biri olduğunu dile getirdi. Hakan, “Hüseyin Tatlı, 25 yıl boyunca kariyerine odaklandı ancak abisinin desteğini hiçbir zaman tam anlamıyla almadı” açıklamasında bulundu.

VELİAHT OLARAK GÖRÜLEN SERKAN KAYA

Programda, İbrahim Tatlıses’in “veliaht”ı olarak öne çıkan Serkan Kaya’nın durumu da masaya yatırıldı. Hakan Solaker, Serkan Kaya’yı bir proje sanatçısı olarak tanımladı ve sesinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu durum, Hüseyin Tatlı’nın geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarını iyice derinleştirdi. Gökay Kalaycıoğlu ise, İbrahim Tatlıses’in bugüne kadar hiçbir müzikçiyi tam anlamıyla “veliaht” olarak kabul etmediğini belirtti.