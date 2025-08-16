İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Tartışma

OLAYIN BAŞLANGICI VE TARTIŞMA

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasında geçen yıl Bodrum’da yaşanan gerginlik, yargı sürecine taşındı. Kahvaltı esnasında başlayan tartışmada, Dilan Çıtak masadaki televizyon kumandasını alıp babasına fırlattı. O an kumanda, Tatlıses’e isabet etmedi fakat bu durum, evde çalışanlar tarafından tanık olarak doğrulandı. Tanık beyanlarına göre, Tatlıses sebebin ardından çalışanlarına kızını evden çıkarmalarını söyledi. Çıtak dışarı çıkarılırken tarafların yüksek sesle tartışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

SÜREÇ VE HUKUKİ SONUÇLAR

Sabah gazetesinin haberine göre, İbrahim Tatlıses’in başlangıçta kızından şikayetçi olduğu, ardından bu şikayetini geri çektiği bildiriliyor. Ancak bu duruma rağmen yargılama süreci devam etti. Türk Ceza Kanunu’nun 73. maddesi gereği, şikayete bağlı olmayan suçlar kapsamında yürütülen soruşturma ise sürüyor. Savcılık, televizyon kumandasını “silah” olarak değerlendirerek eylemi “silahla yaralamaya teşebbüs” olarak nitelendirdi. Soruşturma dosyasına göre, Dilan Çıtak suçlamaları kabul etti. Deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda hazırlanan iddianame, kamu adına mahkemeye sunuldu.