İbrahim Tatlıses’ten İmam Nikahı Açıklaması

AŞK İDDİALARI VE GÜNDEME DAMGA VURAN HABERLER

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in gönlünü asistanı Tuğçe Korkmaz’a kaptırdığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin bir süre önce gizlice imam nikahı kıydıkları da öne sürülüyor. Tatlıses’in bu büyüyen ilişkiyle ilgili nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyordu.

İBRAHİM TATLISES’TEN AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses, Özbekistan dönüşü bu iddialara dair konuştu ve “Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor.” diyerek Tuğçe Korkmaz’ın önemine vurgu yaptı. Aşk defteri kabarık olan ünlü sanatçının özel hayatı ile ilgili bu açıklamalar daha fazla dikkat çekti.