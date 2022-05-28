İbrahim Tatlıses valizini kaybetti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Avrupa turnesi için gittiği Amsterdam’da havalimanında valizini kaybetti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses Avrupa turnesine çıktı. Amsterdam havalimanında valizini kaybeden Tatlıses içerisinde ilaçları olduğunu açıkladı

Ekranların fenomen programı “İbo Show” ile büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Avrupa’da konser turuna çıktı. Son olarak Almanya’nın Stuttgart kentindeki hayranlarıyla bir araya gelen Tatlıses, Amsterdam’a geçti. Ancak Tatlıses havaalanına indiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Ünlü sanatçı içerisinde düzenli olarak kullandığı ilaçlarının yer aldığı valizinin kaybolduğunu fark etti.

AMSTERDAM’DA İNDİK, VALİZİMİZİN BİRİ YOK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sitem eden Tatlıses “Amsterdama uçakla indik valizimizin biri yok ALLAH’tan yardımcım mevlüt yeni telefon almış oda valizde konum gösteriyor ama biz konuma gidemiyoruz içinde ilaçlarım var o ilaçlardan burada yok teknoloji var ama uyan yok.!!” ifadelerini kullandı.