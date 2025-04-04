İbrahim Tatlıses ve Kardeşi Arasında Gerginlik

İKİ KARDEŞİN ARASINDAKİ DERİN UÇURUM

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, kardeşi Hüseyin Tatlı ile bir çatışma yaşadı. Gel Konuşalım programında konuşan İbrahim Tatlıses, “Kardeşime ‘Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma’ dedim” diyerek durumu özetlemişti.

HÜSEYİN TATLI’DAN ŞAŞIRTICI AÇIKLAMA

Abisinin bu sözleri üzerine öfkelenen Hüseyin Tatlı sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. “Eğri otur, doğru konuş derler adama. ‘Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim’ demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geçmişteki anılarına da atıfta bulunarak, “Sen değil miydin, arabada Ahmet, rahmetli Topal Halaf’ın yanında benim sesimi dinleyip ‘La buna kuş pisliği yedirelim’ diye espri yapan.” dedi.

GEÇMİŞİN İZLERİ VE RET REZİLLİĞİ

Hüseyin Tatlı, abisine yönelik eleştirilerine devam ederek, “İlk albümü 2000 yılında bana yaptığında 10 gün sonra toplattın piyasadan. 360 bin satış yapmıştı. Kral TV’den klibimi kaldırttın.” dedi. Ayrıca, Avustralya’dan kendisine gelen 10.000 marka teklifinin de hayata geçmediğini, yerine Ebru Yaşar’ın gönderildiğini belirtti. Kendisinin sanat kariyeri için abisinden hiçbir destek bulamadığını vurgulayarak, “Eğer benden o zaman bir şey olmasaydı ben de seni alkışlardım. Şimdilik bu kadar… Anamın oğlu…” diyerek sözlerini tamamladı.