İbrahim Tatlıses’in kızı nişanlandı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, uzun süredir beraber olduğu Levent Dörter ile nişanlandı.

Çiftin nişan yüzüklerini Dilan Çıtak Tatlıses’in babası İbrahim Tatlıses taktı.

Dilan Çıtak Tatlıses, 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Levent Dörter ile dün akşam nişanlandı. Çiftin yakın çevresinin katıldığı tören görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses kızının nişan töreninde hazır bulundu. Yüzü kendisi takan Tatlıses, kızını tebrik ederken Dilan Çıtak Tatlıses’i alnından öptü.

DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

İmparator lakaplı Tatlıses, kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Tatlıses’e elini öptürürdü ancak damadını nazikçe geri çevirdi. Tatlıses’in bu hareketi birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.