İbrahim Tatlıses’in oğlu evleniyor

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in küçük oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir beraber olduğu Yasemin Şefkatli ile evleniyor.

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses ile müstakbel eşi Yasemin Şefkatli, bu akşam nikah masasına oturuyor.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. Ünlü çift, bu akşam dünya evine girecek. İdo, öğle saatlerinde müstakbel eşini davul ve zurna eşliğinde Kadıköy Göztepe’deki baba evinden çıkardı. Mutlu çift, davul zurna eşliğinde evin kapısına indi. Tatlıses ve Şefkatli’nin yakın dostları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Karşılıklı göbek atan sevgililerin o anları kameralara yansıdı. Yasemin Şefkatli beyaz sade bir elbise tercih ederken, İdo Tatlıses trençkot giydi.

PANDEMİDEN DOLAYI KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi’nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Daha sade bir düğün yapmayı tercih eden çift, bu akşam lüks bir otelde evlenecek.