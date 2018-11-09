İbrahim Tatlıses’ten evlilik teklifi

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, katıldığı programda son eşi Ayşegül Yıldız’a evlilik teklifinde bulundu.

“İbrahim Bey’le tanıştığımda liseye gidiyordum, hayranı değildim. İbrahim Bey’le ilişkiye başladığımda 20’li yaşların başındaydım. ‘İmparator’ dizisini çekmek için İstanbul’a gelmiştim. Babama çok düşkün bir kız çoçuğuydum. Ben onun eksikliğini Tatlıses’le doldurmuşum. Aşk dediğiniz şey zamanla oluyor, birbirini tanıdıkça insan aşık olur. Bir ilişkinin başlaması için iki kişinin birbirini sevmesi gerekiyor. ‘Şimdi olur muydu?’ diye düşündüğümde onu bilmiyorum. İbrahim Bey’e, ‘beni aldatıyor musun’ diye sormam, sadece ‘bir şeyler duydum, bu doğru mu’ diye sorarım. Kendimi kandırmış gibi oldum. O silahlı saldırı olmasaydı belki evlenmezdi bilmiyorum, onu İbrahim Bey’e sormak lazım. İbrahim Bey’in hislerinden sevgisinden hiç süphe etmedim. ”

“AYŞEGÜL HANIM’A AŞIĞIM”

Ayşegül Yıldız’ın canlı yayın konuğu olduğu sırada ‘2. Sayfa’ya telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, “Barışsak da barışmasak da biz bir aileyiz. Onun bana emri olur. Evlilik teklifim hala geçerlidir. Burada da soruyorum; ‘Benimle evlenir misin?’. Ayşegül’e şarkı yazdım, Ayşegül Hanım’a aşığım. Aşık olmasam çocuk yapar mıydım? Ayşegül Hanım çok mütevazi ailesine bağlı biridir. Hiçbir eşimin başını boş bırakmam, hiçbirini yalnız bırakmam. Onu sevdiğimi saydığımı söylüyorum. ‘8’inci çocuğum geliyor’ demiştim ben. Dünyanın en kolay adamı benim” açıklamasında bulundu.

EVLİLİK TEKLİFİNE ‘HAYIR’ CEVABI

İbrahim Tatlıses’in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız, “İbrahim Bey benim için çok kıymetli, çok özel biri. İlişkilerde iki taraf birbirini yıpratıyor. Ben de onu çok seviyorum ama onunla bir daha evlenmemiz mümkün değil” şeklinde cevap verdi.

TRT