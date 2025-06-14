İbrahim Turgut Yeniden Başkan Seçildi

İBRAHİM TURGUT YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Çaykur Rizespor Kulübü’nün düzenlediği Olağan Genel Kurul’da, İbrahim Turgut yeniden başkanlık görevine seçildi. Tek listeyle gerçekleştirilen ve oyların tamamını alan Turgut, 94. Olağan Genel Kurul’da ikinci kez başkanlık makamına getirildi. Genel kurulda konuşan Turgut, görev süresinin ilk yılındaki başarılarını vurgulayarak, “Süper Lig’e yükseldik. Geride kalan iki sezonda ise ligi ilk 10 içerisinde tamamladık. Elbette yeni dönemde hedeflerimizi yenileyeceğiz. Yapacağımız kadro planlaması ve takviyelerle ligi daha iyi bir noktada bitirmenin mücadelesini vereceğiz.” dedi.

BAŞARI HERKESİN ORTAK ESERİ

Son günlerde birçok oyuncunun, milli takımlarına davet edildiğini belirten Turgut, Çaykur Rizespor tarihinde iki futbolcunun aynı anda A Milli Takım formasını giydiğini, iki oyuncunun ise Genç Milli Takım’a çağrıldığını kaydetti. Ekonomik açıdan kulübün, Süper Lig kulüpleri arasında ilk beş içerisinde yer aldığını ifade eden Turgut, geçmişe yönelik borçlarının olmadığını ayrıca altını çizdi. Turgut, bu başarıların yalnızca yönetimin değil, Rize’ye gönül veren herkesin ortak eseri olduğunu aktararak, “Biz büyük bir aileyiz. Bu aile giderek büyümeye, güçlenmeye devam edecek.” şeklinde konuştu. Destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakan Osman Aşkın Bak’a, camiaya, taraftara ve kongre üyelerine de teşekkür ettiği konuşmasında, “Hep birlikte daha büyük başarılar için, daha güçlü bir Çaykur Rizespor için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kongreden sonra gazetecilere açıklamada bulunan İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor’un birlik ve beraberlik içinde olduğunu, geçmiş dönemde bunu deneyimlediklerini ve gelecekte de yaşatacaklarını söyledi. “Önümüzdeki süreçte birliğimizi daha da güçlendirerek Rize’mize ve Rizespor’umuza hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi. Teknik direktör İlhan Palut’un durumu hakkında sorulara, “İlhan hocamız çok değerli bir isim. Görüşmelerimiz sürüyor, inşallah anlaşmaya varacağız.” yanıtını verdi. Kadro çalışmalarının teknik ekip tarafından yürütüleceğini ve gerekli takviyeleri yapacaklarını ifade etti.