İbrahim Yattara Gençlerle Buluştu

İBRAHİM YATTARA MIDYAT’TA GENÇLERLE BULUŞUYOR

Trabzonspor’un eski futbolcusu İbrahim Yattara, Mini Futbol Mardin Ligi finalleri dolayısıyla geldiği Midyat’ta gençle buluştu. Yattara, Midyat’a ayak bastıktan sonra ilk olarak Kaymakam Mehmet Kaya’yı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, Midyat Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç da yer aldı.

SPORUN OLUMSU ETKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, sporun gençler üzerindeki pozitif etkileri tartışıldı. Kaymakam Kaya ve Yattara, ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı yaz spor okullarını ziyaret etti. Burada sporcularla bir araya gelen Yattara, hatıra fotoğrafları çekti ve genç sporcularla sohbet etti.

ÇOCUKLARDAN YATTARA’YA YOĞUN İLGİ

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yattara, onlara motivasyon mesajları verdi. Kaymakam Kaya ile birlikte sahada top sektiren Yattara, yaz spor okulu öğrencilerine keyifli anlar yaşattı. Trabzonspor’un efsane futbolcusuyla vakit geçiren öğrenciler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.