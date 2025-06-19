İbrahim Yavuz, Alçı Ustası, 37 Yıldır

ALÇI SANATININ USTASI İBRAHİM YAVUZ

Konya’da 37 yıldır dekoratif alçı kalıpları ile döküm yapan İbrahim Yavuz, alçıyı sanat eserine dönüştürmeye, babasından öğrendiği mesleğini yaşatmaya devam ediyor. 12 yaşında babasının yanında bu işe başlayan İbrahim Yavuz (49) işini büyük bir aşkla sürdürmekte. Çalışmaktan keyif aldığını belirten Yavuz, bu mesleğin severek yapılması gerektiğini ifade ediyor. “Bir gün buraya geldim. Baba bir kalıp dökebilir miyim dedim. Çocukluk hevesiyle dökmeye başladım. O gün bugündür döküyorum, bırakamadık. Keyifli ve zevkli bir meslek. İşimi severek yapıyorum, keyif alıyorum. Zaten bu işi sevmezsen, yapamazsın. Sabır işidir, ince iştir” diyor.

BABASINDAN ALDIĞI MİRASI YAŞATIYOR

Alçı işini babasının İstanbul’da öğrendiğini söyleyen İbrahim Yavuz, “Babamın ustası bu işi Ermenilerden öğrenmiş, babam da ustasından öğrenmiş. Konya’ya 1962’li yıllarda bir daire iş için geliyor ve Konya’da da olmayan bir işmiş, o gün bugündür buradayız” şeklinde konuşuyor. Alttan çırak yetiştiremediğini belirten Yavuz, “Sabırlı olunursa bu iş çok keyifli bir iştir, keyif alırlar. Öğrendikçe daha çok hevesleri artar. Bence yaz tatillerinde bile değerlendirilebilir” ifadesini kullanıyor.

DEKORATİF ALÇI İŞLERİ YAPILIYOR

İşlerinin çoğunluğunu dekoratif ve mimari işler oluşturuyor. “İnşaat sektöründe alçının kullanılmadığı alan yok. Yalnız bizim alçımız doğal, duvar çıtalamaları yapıyoruz, köşe kartonpiyerler yapıyoruz. Villalara, normal dairelere tamamen dekoratif ürünler. İşimizin imalat boyutu var. Beğenilen modele göre 1 hafta imalat süresi olan malzemelerimiz mevcut. Tamamen istenilen şekle göre, uygulama süresi ise 3-4 gün sürer. Yani baştan sona tamamen emek işi” diye ekliyor.

– KONYA