İbrahim Yıldız Ağacın Altında Kaldı

KARTAL’DA ŞİDDETİ RÜZGAR NEDENİYLE AĞAÇ DEVRİLDİ

Kartal’da etkili olan şiddetli rüzgar neticesinde devrilen bir ağaç, tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız’ı ağır yaraladı. Olay, 15 Ağustos’ta İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Orta Mahalle Nur Sokak’ta gerçekleşti. Yıldız, yola sürüklenen plastik bir tabureyi yakalamaya çalışırken, rüzgar dolayısıyla gövdesinden koparak yola düşen ağaç tarafından altında kaldı.

OLAYIN ARDINDAN GELEN YARDIM

Olayı gören vatandaşların hemen ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan kişiler, İbrahim Yıldız’ı ağacın altından kurtardı. Sağlık ekipleri, Yıldız’ın durumunu yaptığı kontrollerle ağır yaralı olduğunu belirledi. Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yıldız’ın üzerine devrilen ağacın düşüş anları, sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 26 Mayıs 1998 yılında dünyaya gelen İbrahim Yıldız, şu anda 27 yaşında olup, birçok dizi ve film projesinde rol aldı.

İBRAHİM YILDIZ’IN KATILDIĞI PROJELER

İbrahim Yıldız, katıldığı yapımlar arasında Duy Beni (Dağhan, TV Dizisi 2022), Bir Zamanlar Kıbrıs (Çoban Sefer, TV Dizisi 2021), Kuzey Yıldızı (TV Dizisi 2020), Tek Yürek (Osman, TV Dizisi 2019), Tombala (TV Dizisi 2019), Keşif (Sinema Filmi 2018) ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hasan, TV Dizisi 2015) gibi projeleri sıralanıyor. Son dönemde özellikle “Duy Beni” dizisindeki performansı ile dikkat çeken Yıldız, genç neslin öne çıkan oyuncularından biri olarak biliniyor.