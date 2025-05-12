İbrahim Yılmaz Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ VE YERİ

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleşen bir olayda, İbrahim Yılmaz adındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu. Olay, Çeltikçi Mahallesi Dicle Sokak üzerindeki sağlık ocağı yakınında yer alan bir evde yaşandı.

DURUMUN FARKINA VARILMASI VE MÜDAHALE

İbrahim Yılmaz’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın hemen ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, İbrahim Yılmaz’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İNCELEME VE OTOPSİ SÜRECİ

Yılmaz’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan ilk araştırmalara göre, Yılmaz’ın yaşamına son vermesinde tabanca kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.