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İbrahim Yılmaz’ın İfadesi Ortaya Çıktı

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SÜREÇTEKİ YENİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya platformları üzerinde yüksek takipçi sayısına sahip fenomenler ve ünlü isimler tarafından online yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığını belirledi.

PHENOMENİN İFADESİNE GÖRE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen İbrahim Yılmaz’ın, 19 milyon takipçisi olduğu belirlendi. Yılmaz ifadesinde “Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim,” şeklinde açıklamalarda bulundu. (DHA)

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