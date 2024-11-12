“İbrahim Yılmaz’ın İfadesi Ortaya Çıktı”

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu belirlenen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı. Yılmaz, sosyal medya hesabında 19 milyon takipçiye sahip.

İBRAHİM YILMAZ’IN İFADESİ

Tutuklu fenomen İbrahim Yılmaz, ifadesinde, “Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim” şeklinde açıklamalarda bulundu.