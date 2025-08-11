İbrahim Yumaklı: 55 yangından 45’i kontrol edildi

YANGIN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Türkiye, ülke genelinde meydana gelen yangınlarla ilgili mücadeleye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NeXT sosyal medya platformu üzerinden yapılan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, “Ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık” diyerek, orman yangınlarıyla ilgili mevcut durumu aktardı.

DEVAM EDEN YANGINLARIN DURUMU

Bakan Yumaklı, şu an devam eden yangınların yerlerini ve durumlarını da belirtti. Çanakkale/Ayvacık, Çanakkale/Ezine, Bolu/Mudurnu, Kahramanmaraş/Göksun, Muğla/Milas, Hatay/Yayladağ ve Manisa/Şehzadeler gibi bölgelerdeki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

GELECEK RİSKLERİ VURGULADI

Orman yangınlarına neden olabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Yangınlara müdahale eden ekiplerimiz, Çanakkale/Merkez/Dardanos, Manisa/Soma, Edirne/Enez yangınlarına müdahaleye devam ediyor” olarak ifade etti. Yangın riski konusunda önceden uyarıldıklarını belirten Yumaklı, mevcut riskin önümüzdeki günlerde de sürebileceği konusunda halkı bilgilendirdi. “Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım” diyerek, insanların yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.