İbrahim Yumaklı, Tarımsal Destekleri Duyurdu

DESTEK ÖDEMELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplamda 5 milyar 948 milyon 238 bin TL değerindeki tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına geçirileceğini duyurdu. Bakan Yumaklı, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada belirtmiş olup, destek ödemelerinin detaylarını paylaştı.

TARIM DESTEK PAKETİ DETAYLARI

Bugün yapılacak olan destek ödemeleri içerisinde Mazot ve Gübre Desteği 4 milyar 925 milyon 975 bin 440 TL, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği 841 milyon 350 bin 785 TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı 151 milyon 835 bin 620 TL ve Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 29 milyon 76 bin 532 TL yer alıyor. Bu ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı açıklandı.

KADAMELİ ÖDEME SÜRECİ

Mazot ve gübre destek ödemeleri, çiftçilerin T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanelerine göre kademeli bir şekilde gerçekleştirilecek. İlk aşamada, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanesi ‘2’ olan çiftçilere ödemelerin 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00’den sonra yapılacağı, son hanesi ‘0’ olan çiftçilere ise 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00’den sonra ödeme yapılacağı bildirildi.