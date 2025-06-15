İbrahim Yumaklı, Türkiye’de Hayvan Kesildiğini Açıkladı

HAYVAN KESİM RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, katıldığı televizyon programında, tarımsal hasıla açısından Türkiye’nin Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk 10 içinde yer aldığını ifade etti. Ayrıca, 2024 yılı sonunda 32,6 milyar dolarlık işlenmiş ve işlenmemiş gıda ürünleri ihraç edilmesinin beklendiğini vurguladı. Yumaklı, 186 ülkeye ihracat yapıldığını ve toplam 2 bin 218 çeşit ürün satıldığını da açıkladı.

YERLİ ÜRETİM GÜCÜNE VURGU YAPILDI

Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine dikkat çeken Bakan Yumaklı, “Dünyada bütün ihtiyaçlarını kendisi üreten ülke olamaz. Ama kritik eşikte misiniz onun üzerinde misiniz önemli olan bu. Bizim yeterlilik konusunda sorunumuz yok” şeklinde konuştu. Hayvansal üretimle ilgili verilere de değinen Yumaklı, süt üretiminde şehirde 10’uncu, kırmızı et üretiminde büyükbaşta 9’uncu, küçükbaşta ise 5’inci sırada olunduğunu vurguladı. Ayrıca beyaz et ve yumurtada Avrupa’da birinci olduklarının altını çizdi.

HAYVAN İTHALATINDAKİ DURUM

Yumaklı, 2022 yılı toplam ihracatının 30 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatırken, bugün bu rakamın sadece tarım kesiminde elde edildiğini belirtti. Kurban Bayramı’nda kurbanlıklarla ilgili sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Yumaklı, “Bu yıl kesilen kurbanların yüzde 50 daha fazlası kurban arzı sağladık” dedi. Çiftçilerin bu duruma odaklandığını vurgulayan Yumaklı, “Eğer bu yıl kesilemeyen elde kalan kurbanlık olursa, Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız dedik” ifadelerini kullandı. Bu durumun hem üretici hem de tüketiciler açısından bir sorun yaratmadığını açıkladı. Geçen yılın fiyatlarına göre ortalama yüzde 25 artış olduğunu kaydeden Yumaklı, toplam 3 milyon 330 bin hayvanın kesildiğini belirtti.