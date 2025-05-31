İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin Tohumda İlk 10’da Olduğunu Belirtti

TOHUMDA DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMİMİZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tohum sektörü bakımından dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını vurguladı. Muş il merkezinde bulunan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nde düzenlenen lisanslı depoculuk açılışına katılan Yumaklı, bölgenin tarımsal potansiyelinin farkında olduklarını ve bu verimli topraklarda daha iyi üretim yapmak için yoğun çalıştıklarını ifade etti. Yumaklı, söz konusu tesisin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu ve burada AR-GE çalışmaları yapıldığını belirtti. Bu yıl 20 ilde akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılacağını aktararak, Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nin bu sistemleri kullanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TARIMDA YENİLİKLERİN GEREKEN ÖNEMİ

Yumaklı, özel sektörün tarımsal üretimle ilgili pratik hareket etme kabiliyetini geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Bu lisanslı depo yaklaşık 20 veya 23 bin ton kapasiteye sahip. Ülkemiz tarımsal üretimde önemli bir konuma geldi. Tohumculuk alanında 1,3 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaştık ve bu bizler için son derece önemli bir başarı. Bugün sınırlarımız kapatılmış olsa, mevcut tohum üretimimiz ve kapasitemiz, gerek kamu gerekse özel sektördeki firmaların kabiliyetleri ile hiçbir sıkıntı yaratmayacak seviyededir.” şeklinde konuştu. Ayrıca Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’ne benzer kurumların AR-GE çalışmalarına verdikleri önemi takdir etti ve lisanslı depoların sadece tohum değil, aynı zamanda üretilen hububat ve benzeri ürünlerin de depolanmasında büyük bir kolaylık sağlayacağını vurguladı.

LİSANSIZ DEPOCULUĞUN ARTAN ÖNEMİ

Muş Valisi Avni Çakır, açılışını yaptıkları tesisin başta tahıl olmak üzere kentte üretilen tarım ürünlerinin depolanması için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Çakır, Muş’ta yaklaşık 550 bin ton hububat üretildiğine dikkat çekerek, “Bu hububatın piyasaya sürülmesi ve depolanması çok önemli bir süreç. Önceden yerlerde depolama yapıyorduk ama devlet destekleri ile lisanslı depoculuk faaliyetleri büyük bir ilerleme kaydetmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ VE YATIRIMLARLA BÜYÜME

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, bu tür yatırımları görmekten keyif aldıklarını belirtti. “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakanlarımızla bu projelere imza atacağız. 25 yıl önce tek bir makine bulamazken şimdi yapay zekadan bahsediyoruz. Verimi artırmak ve ülkemize daha fazla katma değer üretmek için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. Tiryaki Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 65 bin dönümlük arazide kiracı olduklarını, bunun 60 bin dönümünde ekim yaptıklarını aktardı. Bakan Yumaklı, konuşmaların ardından açılışını yaptığı tesiste incelemelerde bulundu. Açılışa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve diğer yetkililer katıldı.