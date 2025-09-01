İbrahim Yumaklı, Yangınlar Hakkında Açıklama Yaptı

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki yangınlarla mücadele devam ediyor. Ekiplere, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmeye göre, bazı yangınların durumu güncellenmiş durumda. Ülkemizin farklı bölgelerinde süren yangınlarla ilgili olarak en son bilgilere göre: Aydın Buharkent’te başlayıp Denizli Buldan sınırına ulaşan yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın – Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale – Ayvacık’taki yangın tamamen kontrol altında.

HIZLA İLERLEYEN MÜCADELE

Bakan Yumaklı, merkezinde yangınların kontrol altına alındığı ya da enerjisinin düşürüldüğünü belirtti. Bununla birlikte Karabük – Eflani ve Kastamonu – Araç’taki yangınlarla ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı. Yumaklı, “-Karabük – Eflani ve Kastamonu – Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.” dedi.

DENİZLİ’DE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Denizli’nin Buharkent ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale aralıksız sürdü. 29 Ağustos’ta başlayan yangın, Buldan’ın Çatak, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaştı. Dördüncü gününe giren yangınla mücadele sürerken ekipler, gece boyunca alevleri söndürmek için çaba harcadı. Yangın bölgesine uçak ve 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.

BARTIN’DA YANGINA MÜDAHALE

Bartın’ın Ulus ilçesindeki yangın, Aşağıçençi köyünde orman kenarındaki bir arılığa sıçradı. Tütsü yaparken alevlerin yayılması sonucunda yangın çıktı. Bölgedeki itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrasında soğutma çalışmaları da tamamlandı.

ÇANAKKALE’DE YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ile alevleri tamamen kontrol altına aldı.

Aydın Efeler’deki SON DURUM

Aydın’ın Efeler ilçesindeki zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın Pınardere Mahallesi’nde meydana geldi ve ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Gelen son bilgilerde yangının enerjisinin düşürüldüğü kaydedildi.