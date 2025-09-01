İbrahim Yumaklı, Yangınlar Hakkında Açıklama Yaptı

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yangınlarla mücadele devam ediyor. Ekipler, yangınları söndürmek için canla başla çalışmalarını sürdürürken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından son durum hakkında bilgi verdi.

YANGINLARA İLİŞKİN SON DURUM

Bakan Yumaklı’nın paylaşımında ülkenin farklı yerlerinde süren yangınlarla ilgili şu bilgiler yer alıyor: Aydın Buharkent’te başlayan ve Denizli Buldan’a ulaşan yangının “enerjisi düşürüldü”. Bartın Ulus’taki yangın “büyük ölçüde kontrol altına alındı”. Ayrıca, Aydın – Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale – Ayvacık yangını ise “tamamen kontrol altına alındı”.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Birçok bölgede yangınlar kontrol altına alınırken, Bakan Yumaklı Karabük – Eflani ve Kastamonu – Araç’taki yangınlar için “kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor” şeklinde bir bilgi verdi.

Aydın Buharkent ilçesindeki Kızıldere Mahallesi’nde 29 Ağustos’ta çıkan ve Denizli’nin Buldan ilçesine ulaşan orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor. Yangının 4. gününde ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına bir uçak ve 13 helikopter de destek veriyor. Ekiplerde 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.

BARTIN’DA YANGIN KONTROL ALTINDA

Bartın’ın Ulus ilçesindeki yangın, Aşağıçençi köyünde orman kenarında çıkan yangın ile başladı. Öğle saatlerinde D.Ö. isimli bir vatandaşın yaptığı tütsü, alevlerin büyümesine neden oldu. İşte bu olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, 6 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları sona erdi.

ÇANAKKALE VE AYDIN’DA YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi ormanlık alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler tamamen kontrol altına alındı. Aydın Efeler’deki zeytinlik ve ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor ve son bilgide “yangının enerjisinin düşürüldüğü” bildirildi.