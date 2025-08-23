İbrahim Yurdunuseven, Terörsüz Türkiye’yi Destekliyoruz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DİKKAT

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, terörsüz bir Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yurdunuseven, “Kesinlikle söylüyoruz ki hiçbir şehidimizin, gazi yakınımızın canını sıkacak, onların aleyhine olacak hiçbir şey yapmayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı böyle” ifadelerini kullandı.

MECLİSTE KURULAN KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI

Yurdunuseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katkılarıyla oluşturulan komisyonun çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Meclisteki komisyonda toplamda 51 üye bulunduğunu, yalnızca İYİ Parti’nin üye vermediğini kaydetti. Komisyonun, MİT ve Dışişleri Bakanlığı’ndan sunumlar aldığını, şehit ve gazi yakınlarının taleplerini dikkate aldığını vurguladı.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA GÜVENCE

Şehit ve gazi yakınlarının hassasiyetinin önemine değinen Yurdunuseven, bu noktada Cumhurbaşkanının talimatının oldukça net olduğunu belirtti. “Kesinlikle söylüyoruz ki hiçbir şehit yakınımızın, gazimizin canını sıkacak, onların aleyhine olacak hiçbir şey yapmayacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı böyle. Şehit yakınlarımız her zaman başımızın tacı. Onların istemediği hiçbir şey olmayacak” diye konuştu.

TERÖRÜN GETİRDİĞİ MALİ YÜK

Yurdunuseven, terörün Türkiye’ye büyük bedeller ödettiğine dikkat çekti. Şu ana kadar teröre harcanan maliyetin 2 trilyon dolar olduğunu belirtip, “Bu para Türkiye’nin refahına, kişi başına düşen gelire katkı olarak yansısa neler olurdu. Bunlardan artık kurtulmak istiyoruz inşallah” dedi.

SÜRECİN ZAMAN ALACAĞINI BELİRTTİ

Bu sürecin zaman alacağını vurgulayan Yurdunuseven, “Tabii bu hemen bugün başlayıp yarın bitecek bir süreç değil. Kademe kademe gidilecek bir süreç. MİT’imiz, Dışişlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreç yakından takip ediliyor” ifadesini kullandı. Yurdunuseven, Cumhurbaşkanına güvendiklerini ve terörü tamamen sonlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Yurdunuseven, Türkiye’nin birliği ve kardeşliği konusunda da açıklamalarda bulundu. “Doğusundaki vatandaşımız da, batısındaki vatandaşımız da Alevisi’yle, Sünni’siyle, Roman’ıyla, Çerkez’iyle hepimiz bu ülkenin vatandaşları olarak bir, beraber ve kardeş olarak yaşamayı sürdüreceğiz” dedi. Sabırlı olunması gereken bir süreçte, terörden tamamen kurtulacaklarına inandıklarının altını çizdi.