İbrahimli Mahallesi’nde Bina Yıkıldı

DEPREMDEN SONRAKİ YIKIM SÜRECİ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde ciddi zarar gören bir bina, planlı bir şekilde yıkıldı. İbrahimli Mahallesi’nde yer alan bu bina, depremin zararlarının ortadan kaldırılması amacıyla kontrollü bir yıkım sürecine tabi tutuldu.

YIKIM ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yıkım çalışmaları sırasında çevrede çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Bu süreçte, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması sağlandı ve yıkım işlemi problemsiz bir biçimde tamamlandı. Yıkımın ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.