İtalya Serie A’da Milan formasında ter döken dünyaca ünlü oyuncu Ibrahimovic futbol tarihine geçti.

İtalya Serie A’da Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, Udinese karşısında attığı golle dünya futbol tarihine adını yazdırdı. İsveçli oyuncu 41 yaşında rakip ağları sarsarak Alessandro Costacurta’ya ait olan rekoru ele geçirdi.

Serie A’nın 27. haftasında Milan, deplasmanda Udinese’ye 3-1 yenilerek haftayı puansız tamamladı. Udine kentindeki Dacia Arena’da oynanan müsabakada, üst sıralara oynayan Milan ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı. Karşılaşmada Udinese, Milan’ı 3-1 yenerek, 3 puan aldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Pereyra, 45+6. dakikada Beto ve 70. dakikada Ehizibue attı. Milan’ın tek sayısı 45+4. dakikada İbrahimovic’ten geldi. Lider Napoli’nin 20 puan gerisinde 48 puanla 4. sırada bulunan kırmızı-siyahlı takım son 3 haftada 2. yenilgisini aldı.

IBRAHIMOVIC TARİHE GEÇTİ

Milan’da forma giyen Zlatan İbrahimovic, 41 yıl 166 günlükken Udinese’ye attığı golle Serie A tarihinde “gol atan en yaşlı oyuncu” unvanını da ele geçirdi. Ibrahimovic’ten önce bu unvanın sahibi bir başka Milanlı Alessandro Costacurta idi. Costacurta 41 yaş 25 günlükken, Mayıs 2007’de yine Udinese’ye karşı ve yine penaltıdan attığı golden bugüne dek bu unvanının sahibiydi.

SERIE A’NIN EN YAŞLI GOLCÜLERİ

Zlatan Ibrahimovic (41 yıl, 166 gün)

Alessandro Costacurta (41 yıl, 25 gün)

Silvio Piola (40 yıl, 131 gün)

Pietro Vierchowod (40 yıl, 47 gün)

Francesco Totti (39 yıl, 364 gün)