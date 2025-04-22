İç Güvenlik Bakanlığı, Göçmenler İçin Sınır Dışı Hazırlıyor

MÜHÜRLÜ SINIRDIŞI PLANLARI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Meksika sınırından geçici izinle ABD’ye girmiş ve hâlâ resmi göçmen statüsü kazanamamış bireylerin 7 gün içinde ülkeden ayrılmasını istemeye hazırlanıyor. Bu durum, on binlerce Türk vatandaşını da etkileyebiliyor.

PAROLE STATÜSÜNDEKİ GÖÇMENLER HEDEFTE

Trump yönetimi, Meksika sınırından geçici olarak giriş yapmış göçmenler için geniş kapsamlı bir sınır dışı planı geliştiriyor. İsmini gizli tutan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan bilgilere göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), bu kişilerin 7 gün içinde ülkeyi terk etmesini öngören bir kararname üzerinde çalışıyor. Bu durum, özellikle parole statüsüne sahip, henüz iltica başvurusunda bulunmamış ya da resmi bir göçmen statüsü edinmemiş bireyleri kapsıyor. Bu süreçte yer alan kişilerin, çalışma izni gibi tüm geçici haklarının sona ereceği bildiriliyor.

TÜM GÖÇMENLER KATEGORİYE ALINIYOR

Yetkili, “Meksika üzerinden yasa dışı yollarla giren tüm göçmenler bu kategoriye alınacak. Hedefimiz, bu kişilerin 7 gün içinde sınır dışı edilmeleri” ifadelerinde bulundu. Federal hükümetin hazırladığı belgede, İç Güvenlik Bakanlığı’nın yanı sıra yerel kolluk kuvvetlerinin de sınır dışı sürecine aktif olarak dâhil olacağı belirtildi. Mahkemelere yönelik yapılacak itirazların süreci yavaşlatmaması için gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

ÜLKEDEN AYRILMA GEREKLERİ

Hazırlanan belgede, 7 gün içerisinde ülkeden ayrılmayan bireylerin sınır dışı edileceği ve ceza uygulamalarına maruz kalabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Bu karar, ABD genelinde parole ile bulunan on binlerce göçmeni, özellikle kaçak yollarla ülkeye girmiş Türk vatandaşlarını doğrudan etkiliyor.

TÜRK VATANDAŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİ

Ocak ayında yayınlanan resmi verilere göre, Meksika üzerinden ABD’ye ulaşan Türk vatandaşı sayısı 60 bini aşmış durumda. Bu kişilerin önemli bir kısmının hâlâ geçici statüde olduğu ve bu kararın kapsamına girebileceği vurgulanıyor.

DİJİTAL ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

ABD’den kara yoluyla ayrılacak bireylerin çıkışlarını, CBP One mobil uygulaması veya i94 web sitesi üzerinden resmi olarak bildirmeleri gerektiği bildirildi.