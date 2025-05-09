İç Mimar Göktuğ Türkoğlu, Dolandırıldığını Açıkladı

SÜREÇTEKİ DOLANDIRILMA İDDİASI

Ankara’da iç mimar olan 39 yaşındaki Göktuğ Türkoğlu, kredi kartı bilgileri kopyalanarak dakikalar içinde toplam 1 milyon 30 bin lira dolandırıldığını ileri sürdü. Türkoğlu, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Çalınan kredi kartı bilgilerinin dolandırıcılar tarafından kullanıldığını kaydeden Türkoğlu, hesabından 7 ayrı işlemle bu tutarın çekildiğini belirtti. Para aktarımı, tanımadığı bir gıda firması olan “Barış Gıda” tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

ŞÜPHELİ FİRMALAR VE İŞLEMLER

Türkoğlu, “Telefona sürekli mesajlar gelmeye başladı. Hesabımdan para çekildiğini gördüm. Hemen bankayı arayarak hesabımı kapatmak istedim. Banka işlemin Şanlıurfa merkezli bir firma tarafından yapıldığını bildirdi. Toplamda 7 parçalık işlemle 1 milyon 30 bin lira kaybım oldu. Çok panikledim ve hemen müdahale ettik” dedi. İnternet araştırmaları sonucunda, ilgili firmanın birkaç ay faaliyet gösterdikten sonra kapandığını öğrendiğini aktararak, “Kartımın limiti 2 milyon liraydı; bunun yarısı gitti. Eğer zamanında müdahale etmeseydik, tüm limitim gidecekti” şeklinde konuştu.

HAKSIZ BORÇLA YÜZLEŞMEK

Türkoğlu, “Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Hesap kesim tarihinden iki gün sonra bu işlemler yapılmış. Görünüşe göre hesap limitimin açılmasını beklemişler. Telefonuma onay mesajı gelmedi, alışverişin elektronik posta üzerinden yapılması nedeniyle böyle olabileceğini düşünüyorum. Durumu tüm mercilere bildirdim ve itirazımızı yaptık. Şu anda 1 milyon 30 bin lira borçlu görünüyoruz. İtiraz etmezsek bu parayı ödemek zorunda kalabiliriz” dedi. Ayrıca, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için kredi kartı işlemlerinde onay mesajlarının alınmasının gerekli olduğuna dikkat çekerek, bu süreçte yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. “Sürecin takipçisi olacağım” ifadesini kullandı.