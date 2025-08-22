İç Moğolistan’da Ani Sel Oldu

SEL FELAKETİ SONUCUNDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yer alan bir kamp alanını etkileyen ani sel olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye ulaştı. Cuma sabahı, kurtarma ekipleri son kayıp kampçının cesedine ulaştı.

KAYIP KAMPÇILARDAN BİRİ KURTULDU

Olay, 16 Ağustos günü saat 22.00 civarında Bayannur kentinin Urad Arka Sancağı’ndaki bir nehrin üst kısmında gerçekleşti. Bu felakette 13 kampçı kayboldu ve 4 araç sel sularına kapıldı. Yerel acil durum yetkilileri, şu ana kadar 1 kişinin kurtarıldığını ve kaybolan kişileri bulmak için 1.600’den fazla kurtarma personelinin olay yerine gönderildiğini açıkladı.