İç Su Balıkları İçin Av Yasağı Bitti

AV YASAĞI KALKTI

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik’te iç su balıkları için uygulanan av yasağının 16 Haziran itibarıyla sona erdiğini bildirdi. Yoldaş, amatör ve ticari balıkçıların yasağın sona ermesiyle birlikte tekrar avcılık faaliyetlerine başlayabileceğini duyurdu.

DENETİMLER ARTACAK

Yoldaş, “15 Mart – 15 Haziran tarihleri arasında iç sularda sazan, yayın, kadife ve tatlısu kefali gibi türlerin avlanmasının yasaklandığı” bilgisini verdi. Av yasağının kaldırılmasıyla birlikte balıkçılığın sürdürülebilir şekilde yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Amatör balıkçıların, yasaklı av araçlarını kullanmamaları, kişi başı dört oltayı aşmamaları, belirlenen boy ve sayı limitlerine uymaları ve çevreye duyarlı davranmalarının gerekliliğini ifade etti. Ayrıca, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimlerini artıracağının altını çizdi. Göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrollerle mevzuata aykırı avcılık yapanların cezai işleme tabi tutulacağını belirtti.

SELÖZ GÖLETİ’NDE AV YASAĞI VAR

Bunların yanı sıra, İl Müdürü Yoldaş, Bilecik sınırları içerisinde bulunan Selöz Göleti’nde balık avlamanın tamamen yasak olduğunu söyleyerek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.