İç Sularda Balık Avı Yasağı Başladı

BALIK AVI YASAĞI BAŞLADI

İç sularda balık avı yasağı 1 Nisan tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak bu yasak kapsamında ticari ve amatör balıkçılığın tamamen durdurulması hedefleniyor. Tunceli ve Elazığ illerindeki balıkçılar, belirlenen kurallara uyacak şekilde teknelerini karaya çekti.

TEKNELER KARAYA ÇEKİLDİ

Bugün itibari ile başlayacak olan iç sulardaki balık avı yasağı, 30 Haziran’a kadar devam edecek. Keban Baraj Gölü’nde balıkçılık yapan Çemişgezek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, “İç sularımızdaki balık varlığının desteklenmesi, balıkların üremelerine ve çoğalmalarına fırsat verilmesi açısından, belirlenen tarihler arasında balık avı yapmayacağız” diye belirtti. Güler, av yasaklarına uyulmasının sürdürülebilir balık avcılığı için büyük önem taşıdığını vurguladı ve tüm balıkçıların bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inandığını ifade etti.