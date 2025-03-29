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Icardi’den Derbi Öncesi Dikkat Çeken Paylaşım

GALATASARAY’IN YILDIZINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Süper Lig’in önemli ekiplerinden Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, önümüzdeki Beşiktaş derbisi için sosyal medya hesabından çarpıcı bir gönderi paylaştı. Daha önce Beşiktaş’a karşı 2-1 kazandıkları maça ait bir fotoğrafı paylaşan Icardi, “Derbi akşamı. Haydi Galatasaray” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINA EMOJİ EKLEDİ

Icardi, gönderisine aslan ve sarı-kırmızılı kalp emojileri de ekledi. Bu paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte o paylaşım:

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