Icardi’den Kerem İçin Mesaj Geldi

GALATASARAY YILDIZINDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ettikten sonra Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’den dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı geldi. Tecrübeli forvet, Benfica’dan Fenerbahçe’ye geçen Kerem Aktürkoğlu’nun gönderisini kendi hesabında yeniden paylaştı.

ICARDI’NİN MESAJI

Icardi, paylaşımına “Henüz 4. yıldızı kazanamadılar ama 5. yıldızla övünüyorlar” notunu ekleyerek rakip takım hakkında eleştirel bir mesaj verdi. Bu durum, rekabetin sıcaklığını bir kez daha gözler önüne serdi ve futbolseverler arasında büyük ilgi uyandırdı.