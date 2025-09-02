Haberler

Icardi’den Kerem İçin Mesaj Geldi

GALATASARAY YILDIZINDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer ettikten sonra Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’den dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı geldi. Tecrübeli forvet, Benfica’dan Fenerbahçe’ye geçen Kerem Aktürkoğlu’nun gönderisini kendi hesabında yeniden paylaştı.

ICARDI’NİN MESAJI

Icardi, paylaşımına “Henüz 4. yıldızı kazanamadılar ama 5. yıldızla övünüyorlar” notunu ekleyerek rakip takım hakkında eleştirel bir mesaj verdi. Bu durum, rekabetin sıcaklığını bir kez daha gözler önüne serdi ve futbolseverler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Menteşe’de Molotofkokteyli İhbarı Yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin dairesine molotofkokteyli atıldı. Vali Akbıyık, Başkan Aras'ı ziyaret ederek olaya dair bilgi aldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ali Yerlikaya, 14 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanı, yurt dışında kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Türk polisinin suçluların peşini bırakmayacağı vurgulandı.

