Icardi Duruşmasına Katılmadı, Nara Açıklama Yaptı!

Mauro Icardi Duruşmaya Katılmadı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara’nın “cinsiyete dayalı şiddet” iddialarıyla açtığı davanın duruşmasına katılmadı. Arjantin basınına yaptığı açıklamalarda Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld, Icardi’nin sanal ortamda gerçekleştirilen duruşmaya katılmadığını aktardı.

Davada Gelişmeler Yaşandı

Rosenfeld, Icardi’nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini ifade etti. “Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara’nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor.” sözleriyle dava sürecindeki zorlu durumlara dikkat çekti.