Icardi, Fenerbahçe Derbisi İçin İstanbul’a Geliyor

ICARDI DERBİ İÇİN HAZIRLIKLARINI YAPIYOR

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için kararını aldı. Yıldız forvet, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham maçı sırasında çapraz bağlarını koparmış ve sezonu kapattığı duyurulmuştu.

İSTANBUL’A DÖNÜŞ VE HASRET GİDERME

Bir süre Arjantin’de bulunan 31 yaşındaki golcü, yakın zamanda sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul’a gelerek takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yönetim ve teknik ekip ile görüşerek, takımıyla olan özlemini gidermiş ve ardından özel bir uçakla geri dönmüştü.

F.BAHÇE DERBİSİ İÇİN İSTANBUL’A GELİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Icardi’nin Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tekrar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.