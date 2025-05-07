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Icardi Galatasaray’ın Kutlamalarına Gelecek Mi?

MAURO ICARDI’NIN PERFORMANSI VE ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE

Galatasaray taraftarlarının gözdesi haline gelen Mauro Icardi, bu sezon gösterdiği performansla ve özel hayatındaki gelişmelerle sıkça konuşuluyor. Galatasaray’ın 2025 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sorular gündeme geldi. Bu soruların arasında “Icardi Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına gelecek mi?” gibi merak uyandıran bir konu da bulunuyor.

ICARDI’NIN SAKATLIĞINDAN SONRAKİ SÜREÇ

Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, 2024 sezonunun sonlarına doğru yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Kulüp doktoru Yener İnce’nin yaptığı açıklamaya göre, Icardi kulübün belirlediği tedavi ve antrenman programına uyum sağlıyor. Tarafından her fırsatta Galatasaray taraftarına olan sevgisini dile getiren Icardi’nin, bu özel kutlama gecesinde takımını yalnız bırakmaması bekleniyor. Ancak, kulüp yönetiminden veya Icardi’nin tarafında henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

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