Icardi, Geri Döndü Ve Hedefli

ICARDI’NİN SAHA DÖNÜŞÜ VE PERFORMANSI

Uzun süren sakatlığından sonra sahalara yeniden geri dönen Mauro Icardi, dönüş sürecinde attığı gollerle dikkat çekmeyi başardı. Takım içinde moral bulan tecrübeli forvet, eski performansını yeniden yakalamayı hedefliyor.

KİLO MESELESİ TARTIŞILIYOR

Arjantinli golcünün kilosu, takım içinde tartışma konusu haline geldi. Bugün itibarıyla Icardi’nin kilosu 86 olarak belirlendi. Geçen sezon 81 kilo olan yıldız futbolcunun ideal kilosunun ise 77 olduğu belirtiliyor. Galatasaray’ın diyetisyen ekibi, Icardi için özel bir beslenme ve antrenman programı hazırladı. Bu program çerçevesinde, oyuncunun 15 gün içinde 81-82 kilo aralığına ulaşması bekleniyor.

Galatasaray Sağlık Ekibi’nden Yener İnce, Icardi hakkında medyada yer alan bazı iddiaları yalanladı. Yener İnce, yaptığı açıklamada, “Kortizon tedavisi iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Galatasaray’da böyle bir uygulama yapılmamıştır. Bu haberler, Icardi’yi yıpratmaya yönelik kasıtlı girişimlerdir” dedi.