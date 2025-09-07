Icardi, Geri Döndü Ve İddialar Yalanlandı

DÖNÜŞÜ VE HedefLERİ

Uzun bir sakatlığın ardından tekrar sahalara dönen Icardi, dönüş sürecinde attığı gollerle dikkat çekiyor. Takım içinde moral bulmaya başlayan deneyimli forvet, eski günlerindeki etkili performansını geri kazanmayı amaçlıyor.

KİLO TARTIŞMALARI

Arjantinli golcünün kilosu ise camiada tartışma konusu haline geldi. Bugün itibarıyla Mauro Icardi’nin kilosu 86 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz sezon 81 kilo olan yıldız futbolcunun ideal kilosunun 77 olduğu ifade ediliyor. Galatasaray’ın diyetisyen ekibi, Icardi için özel bir beslenme ve antrenman programı hazırladı. Bu plan dâhilinde, 15 gün içinde 81-82 kilo aralığına ulaşması hedefleniyor.

Galatasaray Sağlık Ekibi’nden Yener İnce, Icardi hakkında medyada yer alan bazı iddiaları yalanladı. Yener İnce, yaptığı açıklamada “Kortizon tedavisi iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Galatasaray’da böyle bir uygulama yapılmamıştır. Bu haberler, Icardi’yi yıpratmaya yönelik kasıtlı girişimlerdir” ifadelerini kullandı.