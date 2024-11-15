Icardi Hakkında Şiddet İddiaları

MAURO ICARDİ’NİN BİLGİLERİ

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sakatlığının ardından doğduğu ülke Arjantin’e geri döndü. Icardi’nin, ünlü model Wanda Nara ile çocuklarının velayeti üzerine yaşadığı sorunlar dikkat çekiyor. Bu süreçte Icardi’nin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Icardi’nin, buluştuğu binaya L-Gante’nin girmesini engellediği ve bu durumun daha sonra bir olay çıkmasına sebep olduğu öne sürüldü. Öte yandan, Wanda Nara’nın Icardi’ye karşı polis çağırarak şikâyette bulunduğu bilgisi, avukatı Ana Rosfeld tarafından doğrulandı. Bu gelişmeler, Icardi’nin özel yaşamında yaşanan karmaşıklığı gözler önüne seriyor.