Icardi İçin Avrupa’dan 4 Talip Var

MAURO ICARDI İLE İLGİLİ İDDİALAR

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynadığı maçta ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi, ameliyat geçirdi ve sezonu kapatmış durumda. Bu durum sonrası ortaya atılan bir iddiaya göre, El Instransigente’de yer alan habere göre, Avrupa’nın 4 farklı kulübü Mauro Icardi’nin peşinde. Bu kulüplerin arasında Napoli, Roma, Real Sociedad ve Girona yer alıyor.

TAKIMLAR SOMUT ADIM ATMAK İÇİN BEKLEYECEK

Icardi’yi ilgilenen kulüplerin, Arjantinli futbolcunun sahalara dönüş tarihinin belirsiz olması nedeniyle somut adımlar atmak için biraz daha bekleyeceği belirtiliyor. 2022 yazında Galatasaray’a katılan Mauro Icardi, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta toplamda 61 gol atıp, 22 asist yaptı.

Icardi’nin Galatasaray ile 2026 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, kulüplerin transfer sürecinde müzakere etmesini de karmaşık hale getiriyor.