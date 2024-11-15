Icardi’nin Açıklaması: Herkesin Önünde Aptal Düşürdü

MAURO ICARDI’DEN AÇIKLAMA

Galatasaray’da sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve Arjantin’e dönen Mauro Icardi, Wanda Nara ile ilgili yaşanan olay üzerine bir açıklama yaptı. El Trece TV’de yayınlanan programda Icardi’nin sözleri yer aldı. Icardi, “Hepsi Wanda’nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip, beni herkesin önünde aptal durumuna düşürdü. Bu da psikolojik şiddettir.” şeklinde konuştu.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Olay sonrasında Wanda Nara’nın şikayeti üzerine dava açıldığı bildirildi. İki tarafın bugün mahkeme önüne çıkması bekleniyor.