Icardi’nin Beş Kulübün Radarında Olduğu İddiası

ICARDI’NİN BİRLİKTE OLDUĞU İDDİALAR

Galatasaray’da sezona veda eden Mauro Icardi, İstanbul’a ayak bastıktan sonra Arjantin’e geri dönmüştü. İspanyol basınında onunla ilgili ayrılma spekülasyonları ortaya çıktı. Sezonu sakatlık nedeniyle kapatan Icardi, Arjantin’de bir operasyon geçirerek tedavi sürecine başladı. Arjantinli futbolcunun kariyeri ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

SEVGİLİSİYLE BİR ARADA

Sakatlık döneminde, boşanma aşamasındaki Wanda Nara ile sıkça haber olan Icardi’ye İstanbul’da yeni sevgilisi China Suarez de eşlik etti. İkili, İtalya’nın Milano şehrindeki kısa bir tatilin ardından İstanbul’a gelince, soluğu Nişantaşı’nda aldı. Burada bir mekana giden çift, Uruguaylı takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte vakit geçirdi.

İSTANBUL’DA TUR ATTI

China Suarez, İstanbul’a geldiği gibi şehrin tarihi yerlerini gezmeye başladı. Ünlü isim, yediği kumpir ve Kapalıçarşı’daki gezisi sırasında çekilen fotoğrafları, 7.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında paylaştı. Bu paylaşımlar, 513 binden fazla beğeni aldı.

DERBİ İÇİN GERİ DÖNECEK

Mauro Icardi, yönetim ve teknik ekip ile görüşüp takım arkadaşlarıyla özlem gidermesinin ardından özel bir uçakla geri dönmüştü. Arjantinli futbolcunun, Süper Lig’de gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yeniden İstanbul’a gelmesi planlanıyor.

AYRILIK İHTIMALİ GÜNDEMDE

Ayrıca, İspanyol basınında yer alan Fichajes haberi, Icardi’nin Galatasaray ile yollarını ayırabileceğini öne sürdü. Mauro Icardi, gelecek yaz transfer döneminde Galatasaray’dan ayrılma ihtimalini değerlendirdiği belirtiliyor. Fiorentina, Atalanta, Real Sociedad, Girona ve Villarreal gibi kulüpler, Arjantinli golcüye talip olan ekipler arasında yer alıyor.