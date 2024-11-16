Icardi’nin Boşanma Kararı, Galatasaray’ı Şaşırttı

WANDA NARA-ICARDI KRİZİNDE YENİ GELİŞMELER

Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı sorunların ardından boşanma davası açarak geleceğine dair önemli bir karar aldı. Galatasaray’da gol atan futbolcu, önümüzdeki süreçte ne yapacağını planlamaya başladı. Galatasaraylı taraftarların bir an önce sahalarda görmek istediği 31 yaşındaki Icardi, eşiyle yollarını ayırmayı tercih etti.

Icardi’NİN KIZLARIYLA TÜRKİYE’YE GELİŞİ

Icardi, eşi Wanda Nara’nın Arjantin’de 20 yaşındaki bir rapçi ile ilişkisi olduğunu öğrenince ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Yayıncı Özgür Sancar, Arjantin’deki gelişmeleri takip eden magazincilerle yaptığı program sonrası, Icardi’nin iki kızını da alarak Türkiye’de yaşamak istediğini açıkladı. Galatasarayda 5 yıl daha oynamak isteyen Icardi, kızlarının Türkiye’de eğitim almasını planlıyor ve hukuki olarak avantajlı bir konumda olduğu belirtiliyor.

WANDA NARA’YLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Icardi, Wanda Nara’nın WhatsApp mesajlarını ifşa etmesine karşılık olarak, “Wanda mesajımı bilerek yayınlayarak beni tüm dünyanın önünde aşağılamaya çalıştı. Bu bir psikolojik şiddettir. Her şey Wanda’nın manipülasyonu. Ben herhangi bir şiddette bulunmadım” şeklinde bir açıklama yaptı. Son günlerde Icardi ve Nara arasındaki durum, Arjantin medyasında en çok konuşulan konu olmaya devam ediyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ’NDEN DESTEK

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki süreç, Arjantin’deki televizyon programlarında sürekli olarak değerlendiriliyor. Galatasaray Yönetimi, Icardi’ye her türlü desteği sağlamaya hazır. Özellikle kulüp doktoru Yener İnce, futbolcunun çapraz bağ ameliyatının Türkiye’de yapılmasının ve rehabilitasyon sürecinin burada geçmesinin en uygun seçenek olduğunu vurguluyor.