Icardi’nin Eski Eşi Rahat Bırakmıyor

MAURO ICARDI’NİN ÇALKANTILI ÖZEL HAYATI

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, bir dönem özel yaşamında zorlu süreçler geçirdi. Ünlü futbolcu, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlu ayrılığın ardından, China Suarez ile yakın zamanda nişanlandığını açıkladı. Icardi, Suarez ile aşkını keyifle yaşarken, boşandığı eşi Wanda Nara hayatlarına huzursuzluk katmaya devam ediyor.

WANDA NARA’NIN AĞIR İFADELERİ

Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Icardi’nin nişanlısı China Suarez’e ağır ve küfür dolu ifadeler yöneltti. Nara, “Kızlarımın her gözyaşının bedelini ödeyeceksiniz. Sen, küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesine bile engel oluyorsun. Kötü insan!” gibi ifadelerle öfkesini dile getirdi. Ayrıca, “Yeni partnerime, gelecekteki eşime saygı duy. Isi’ye gelince… En küçük kızımız, sadece kanepede uyuyakaldığı için öğle yemeğine gelmedi. Onu yıl sonu okul gösterisinde görmek için gittim. Dönüşte, annesini bir daha göremeyeceğini düşündüğü için biraz üzgündü. 8 yaşındaki bir kız böyle bir şey düşünebilir mi? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beynini mi yıkadılar?” diyerek durumu eleştirdi. Nara, çocuğunun psikolojik durumunu da sorguladı ve “Bunu da açıklığa kavuşturmak istedim. Kararına saygı gösterdim ve diğer kardeşleriyle birlikte yemekte olmamasını anlayışla karşıladım. Ancak son 6 ayda onu sadece 1 gün görebildim.” şeklinde konuştu.

SOCIAL MEDYA TEHDİTLERİ

Wanda Nara, Icardi’nin nişanlısı China Suarez’in sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını da belirtti. Suarez yaptığı paylaşımda, “Bana bir şey olursa kimin yaptığını biliyorsun” ifadesine yer verdi. Bu durum, Icardi ve Suarez’in yaşadığı aşkın yanı sıra Wanda Nara’nın tutumunu da gözler önüne serdi.