Icardi’nin Galatasaray’dan Ayrılması Mümkün Mü?

GALATASARAY’DA ICARDI İLE İLGİLİ MERAKLAR ARTIYOR

Ara transfer dönemine hazırlanan Galatasaray, geleceği hakkında soruların sorulduğu Mauro Icardi ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Arjantinli futbolcunun takımdan ayrılması konusunda çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Özellikle sahasında Beşiktaş’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet alan sarı-kırmızılı ekipte, Icardi’nin durumu dikkat çekiyor.

RİVER PLATE’İN ICARDİ İLGİSİ

Gelişmelerin merkezinde Mauro Icardi’nin Arjantin’in büyük kulüplerinden River Plate tarafından istenmesi var. İlk önce ESPN, bu durumu duyururken, Arjantin ekibinin gitmek için gerekli adımları atmaya başladığına dikkat çekti. Ancak bu transfer sürecine dair son bilgiler oldukça önemli detaylar barındırıyor. aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu’nun TyC Sports muhabiri Damian Augusto Villagra’dan aktardığına göre, Icardi’nin River Plate’e transfer olmasının neredeyse imkansız olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER İÇİN TEK ŞART

Villagra, River Plate’in Icardi’nin maliyetini karşılayamayacağını ve Türkiye’deki transfer gündemini sürdüremeyeceğini söyledi. Fakat transferin gerçekleşmesi için bir şartın bulunduğu ifade ediliyor. Habere göre, Mauro Icardi’nin River Plate’e geçişi bir aile kararıyla mümkün olabiliyor. Yıldız futbolcunun eşi Wanda Nara’nın Arjantin’de kariyerine devam etmesinin bu noktada etkili olduğu bildiriliyor.