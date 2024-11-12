More
Spor

Icardi’nin İyileşme Süreci Ne Zaman?

icardi-nin-iyilesme-sureci-ne-zaman

ICARDI’NİN SAKATLIK SÜRECİ MERAK KONUSU

Galatasaray’ın başarılı golcüsü Mauro Icardi’nin Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrasında iyileşme süreci futbol tutkunlarının oldukça dikkatini çekiyor. UEFA Avrupa Ligi’nin 4. hafta mücadelesinde sakatlanan Icardi’nin, sahalara dönüş tarihi şu an için tam olarak belirlenmiş değil.

İYİLEŞME BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Futbolseverler, Icardi’nin ne zaman iyileşecek olduğu konusunda pek çok soru işareti taşıyor. Icardi’nin sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ve kadroya hangi tarihte döneceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sakatlığının ne kadar süreceği ise merak edilen diğer bir konu.

ÖNEMLİ

Flaş

Kahramanmaraş’ta Yeniden Hastane İnşası Başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından çelik konstrüksiyon yöntemleriyle yeni hastaneler inşa edilmeye başlandı.
Flaş

Yeni Sponsorluk Anlaşması: SZUTEST ve TFF

SZUTEST, Türkiye Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaparak Süper Lig ve diğer profesyonel liglerdeki hakem formalarında yer alacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.