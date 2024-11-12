Icardi’nin İyileşme Süreci Ne Zaman?

ICARDI’NİN SAKATLIK SÜRECİ MERAK KONUSU

Galatasaray’ın başarılı golcüsü Mauro Icardi’nin Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrasında iyileşme süreci futbol tutkunlarının oldukça dikkatini çekiyor. UEFA Avrupa Ligi’nin 4. hafta mücadelesinde sakatlanan Icardi’nin, sahalara dönüş tarihi şu an için tam olarak belirlenmiş değil.

İYİLEŞME BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Futbolseverler, Icardi’nin ne zaman iyileşecek olduğu konusunda pek çok soru işareti taşıyor. Icardi’nin sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ve kadroya hangi tarihte döneceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sakatlığının ne kadar süreceği ise merak edilen diğer bir konu.