Icardi’nin Nafaka Davası Sonuçlandı

NAFAKA DAVASI SONUÇLANDI

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi ile 10 yıllık eşi Wanda Nara’nın boşanma sürecinde nafaka davası sonuçlandı. Çiftin evliliğinden iki kız çocukları bulunuyor. Mahkeme, Icardi’nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasının yanı sıra 3 bin 500 dolarlık faiz ve masrafları da ödemesine karar verdi. Böylece Arjantinli yıldız, toplamda yüzbinlerce dolarlık bir ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Arjantin yasalarına göre borcunu ödemeyen kişilerin ülkeden çıkışına izin verilmiyor. Bu nedenle Mauro Icardi, Türkiye’den memleketine döndüğünde nafaka borcunu ödemek zorunda kalacak.