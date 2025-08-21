Haberler

Icardi’nin Nafaka Davası Sonuçlandı

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi ile 10 yıllık eşi Wanda Nara’nın boşanma sürecinde nafaka davası sonuçlandı. Çiftin evliliğinden iki kız çocukları bulunuyor. Mahkeme, Icardi’nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasının yanı sıra 3 bin 500 dolarlık faiz ve masrafları da ödemesine karar verdi. Böylece Arjantinli yıldız, toplamda yüzbinlerce dolarlık bir ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Arjantin yasalarına göre borcunu ödemeyen kişilerin ülkeden çıkışına izin verilmiyor. Bu nedenle Mauro Icardi, Türkiye’den memleketine döndüğünde nafaka borcunu ödemek zorunda kalacak.

Samsun’da Çalıştay Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen çalıştayda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bölgesel kalkınma stratejileri ve OKA projeleri üzerine paydaşların görüşleri değerlendirildi.
TKDK, Bilecik’te Yatırım Desteği Verdi

Bilecik'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tarım ve hayvancılık projelerini desteklemek amacıyla girişimcilere 71 milyon liralık hibe desteği sunacak.

