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Icardi’nin Sahalara Dönüş Tarihi Netleşti

Mauro Icardi’nin Dönüş Tarihi Belirlendi

Bu sezon Süper Lig’de namağlup liderliği elinde bulunduran ve şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray’da Mauro Icardi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlık geçiren Arjantinli forvet, sezonu kapatma kararı aldı.

Sakatlık Değerlendirmeleri Yapıldı

Galatasaray sağlık ekibinin yaptığı incelemeler sonucunda Icardi’nin sahalara dönüş tarihi netlik kazandı. Yapılan değerlendirmelere göre, tecrübeli futbolcunun haziran ortasında saha çalışmalarına başlaması mümkün görünüyor. Icardi’nin 15 Haziran civarında İstanbul’da bireysel antrenmanlara başlayacağı bekleniyor.

Yeni Sezon Kampında Yer Alacak

Icardi’nin, Galatasaray’ın haziran sonu gerçekleştirmeyi planladığı yeni sezon kampında da yer alması öğrenildi. Bu durum, Sarı-Kırmızılı takım için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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