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Icardi’nin Şiddet İddialarına Cevabı

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SAVCILIK YOLUNDA İDDİALAR

Wanda Nara, Arjantin’e dönen Icardi’nin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Nara, gecenin ilerleyen saatlerinde futbolcunun evine gelmesi sonrasında bu durumu şikâyet etmek için karakola gitti. Ünlü model, sadece şiddetle kalmayıp, Icardi’yi hırsızlıkla da suçladı.

Icardi, Arjantin’de yayınlanan Socios del espectáculo programında Nara’nın ileri sürdüğü şiddet iddialarını reddetti. Ünlü futbolcu, gerçekleşen olayların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

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