Icardi, Paylaşımıyla Gündem Oldu

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig’in 2. haftasında gerçekleşen ve Fenerbahçe’nin deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldığı maçın hemen ardından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılıların yıldızı olan Mauro Icardi, sosyal medyada güldüğü bir anı takipçileriyle paylaştı.

TARAFTARLARDAN BEĞENİ TOPLADI

Icardi’nin bu sosyal medya paylaşımı, kısa süre içinde büyük ilgi gördü ve Galatasaray taraftarları tarafından olumlu geri dönüşler aldı. Sosyal medya kullanıcıları, yıldız oyuncunun bu neşeli anını beğenerek yorumlarda bulundu.

GÜNDEMDE KALDI

Mauro Icardi’nin yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada gündem olmayı başardı ve Galatasaray taraftarları arasında tartışmalara yol açtı. Yıldız futbolcunun takımındaki etkisi ve duyduğu mutluluk, takipçileri tarafından takdirle karşılandı.