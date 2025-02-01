Icardi Sakatlık Sonrası İstanbul’a Dönüyor

ICARDI İSTANBUL’A GÜVENİLİR BİR TEDAVİ İÇİN GELİYOR

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Tottenham maçı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Mauro Icardi, sezonu kapatmış durumda. Arjantinli yıldız, ülkesinde geçirdiği ameliyatın ardından İstanbul’a gelerek tedavisinin kalan kısmına kulüp kontrolünde devam edecek.

SEVGİLİSİ CHINA SUAREZ İLE BERABER GELİYOR

Icardi’nin İstanbul’a gelirken sevgilisi China Suarez’in de ona eşlik etmesi bekleniyor. Wanda Nara ile ayrılıp boşanma sürecine giren Icardi, çocuklarının annesiyle olan davalık süreciyle de gündemde bulunuyor.

YENİ BİR İLİŞKİNİN TARİHİ VE PAYLAŞIMLARI

Arjantinli futbolcu, yerel aktris China Suarez ile ilişkiye başladı ve çocuklarıyla birlikte oldukları anları sosyal medyada paylaştı. Icardi, China Suarez’in çocuklarıyla yer aldığı fotoğraflarını “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” sözleriyle birlikte paylaşarak yeni ilişkisini duyurmuş oldu.