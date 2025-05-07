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Icardi, Suárez ile Nişanlandı mı?

BOŞANMA SONRASI YENİ BAŞLANGIÇ

Wanda Nara ile geçirdiği fırtınalı ilişki ile uzun süre magazin gündeminde yer alan Mauro Icardi, resmi olarak boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye adım attı. Arjantinli futbolcunun China Suárez ile olan yakınlaşması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan yüzüklü fotoğraflar, bu ilişkiye dair önemli bir işaret sundu.

NİŞAN HABERİ

Galatasaray’ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile olan resmi boşanmasının ardından, Arjantinli model ve oyuncu China Suárez ile nişanlandığı bilgisi alındı. Icardi ve Suárez’in ilişkisi, Icardi’nin Wanda Nara ile evliliğinin sona ermesinden sonra hızlı bir şekilde gelişti. Çift, Amerika’da birlikte tatile çıkarak ilişkilerini kamuoyuna duyurdu.

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